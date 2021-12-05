Минобороны Белоруссии заявило об угрозе безопасности из-за нарушения Киевом госграницы

Нарушение украинской стороной государственной границы Белоруссии в воздушном пространстве и уклонение Киева от диалога могут свидетельствовать о возможности появлении угрозы безопасности республике на южном направлении. Об этом заявили в белорусском министерстве обороны.

В воскресенье, 5 декабря, в связи с этим инцидентом в Департамент международного военного сотрудничества Минобороны был вызван военный атташе при посольстве Украины в Белоруссии. Ему вручили ноту протеста.

«Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно», - заявили в белорусском военном ведомстве.

Накануне Госпогранкомитет сообщил о нарушении границы вертолетом ВСУ во время учений. ЧП произошло в районе пункта пропуска «Новая Рудня». Позднее было опубликовано видео. На кадрах - пилоты залетают на территорию сопредельного государства, после чего разворачиваются в обратную сторону.