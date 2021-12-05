Посол США заявил о проблеме с выдачей российских виз американским дипломатам

Американским дипломатам не выдают российские визы. Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан.

«И это было охарактеризовано как визовый тупик. Это вызывает сожаление, это не способ построения продуктивных дипломатических отношений», - сказал он в интервью РБК.

Также Салливан отметил, что Вашингтон может увеличить дипломатическое присутствие в России. Но это произойдет только в том случае, если правительство РФ предоставит американским дипломатам визы.

Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что Вашингтон затягивает продление виз примерно для 100 российских дипломатов.

На этой неделе стало известно, что 27 российским дипломатам с семьями придется покинуть США 30 января 2022 года, столько же сотрудников уедут 30 июня. Позднее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Москва обязательно ответит на предстоящую очередную высылку своих дипломатов из США.