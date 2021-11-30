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В Госдепе США прокомментировали предстоящую высылку российских дипломатов

Ян Брацкий
00:50 30.11.2021
Ранее сообщалось, что 27 российским дипломатам с семьями придется покинуть США 30 января 2022 года, столько же сотрудников уедут 30 июня.
В Госдепе США прокомментировали предстоящую высылку российских дипломатов
© Фото: Charlie Trew, flickr
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Отъезд 54 российских дипломатов из США, который намечен на 2022 год, нельзя считать высылкой из страны или карательной мерой. С таким заявлением выступила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.

«Мы не считаем, что это высылка. Это не карательная мера. Россия была заранее уведомлена об этом», - цитирует представителя американского внешнеполитического ведомства Sputnik.

С ее слов, стороны предъявляют друг к другу идентичные требования.

«Равно как РФ предоставляет нашим дипломатам трехлетний срок пребывания в стране, так же и США предупредили Россию около года назад, что ее дипломатам будет предоставлен аналогичный трехлетний срок пребывания», - добавила Портер.

Она отметила, что официальный Вашингтон продолжит переговоры с Москвой по вопросу пребывания дипломатов и выдачи виз в обеих странах.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Россия обязательно ответит на предстоящую очередную высылку своих дипломатов из США. По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, американской стороне следует прекратить подобную практику.

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