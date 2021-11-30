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Посол РФ: США искажают факты о выдворении дипломатов

Роман Захаров
05:50 30.11.2021
Агатолий Антонов напомнил, что именно Госдеп в декабре прошлого года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок для российских дипломатов.
Посол РФ: США искажают факты о выдворении дипломатов
© Фото: Минобороны России
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил Соединенные Штаты в искажении фактов относительно требования к российским дипломатам покинуть страну. По его словам, речь идет о фактическом выдворении дипломатов.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства США Джалина Портер выступила с утверждением, что Вашингтон, ограничивая срок пребывания российских дипломатов тремя годами, стремится к «большему паритету». Она сослалась на то, что изначально такой срок якобы установил и российский МИД.

Антонов отметил, что именно Госдеп в декабре прошлого года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств Российской Федерации в Нью-Йорке и Хьюстоне.

«В Госдепартаменте в очередной раз лукавят. Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты. Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности. Дело обстоит с точностью до наоборот», - приводит РИА Новости слова Антонова.

Посол при этом подчеркнул, что заявление о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, не выдерживает никакой критики. Как объяснил Анатолий Антонов, в случае отказа выполнить это требование россияне будут лишены «иммунитета и иных дипломатических привилегий».

Ранее стало известно, что по требованию Госдепа 27 российских дипломатических работников, чей срок пребывания ограничен внешнеполитическим ведомством США, должны будут покинуть американскую территорию 30 января 2022 года

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