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В МИД РФ пообещали ответить на высылку дипломатов из США

Андрей Аркадьев
17:07 29.11.2021
Ранее сообщалось, что 27 сотрудников российского посольства должны покинуть США до 30 января.
В МИД РФ пообещали ответить на высылку дипломатов из США
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Россия предупредила Соединенные Штаты, что обязательно ответит на предстоящую очередную высылку российских дипломатов из страны. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, американской стороне следует прекратить подобную практику.

«Мы предупредили американцев о том, что во избежание дальнейшего сокращения их персонала здесь - мы не хотим этого, но мы не можем не отвечать в таком жанре»,- приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 27 российским дипломатам с семьями придется покинуть США 30 января 2022 года, столько же сотрудников уедут 30 июня.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что руководство Североатлантического альянса (НАТО) «на голом месте» выслало российских дипломатов, аккредитованных при альянсе. Россия с 1 ноября приостановила работу своего представительства при НАТО и работу информационного бюро альянса в Москве.

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