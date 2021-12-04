Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Силуанов прокомментировал подтверждение рейтинга России на уровне «BBB»

Роман Захаров
02:42 04.12.2021
Ранее агентство Fitch оценило кредитный рейтинг России со стабильным прогнозом.
Силуанов прокомментировал подтверждение рейтинга России на уровне «BBB»
© Фото: kavitakapoor, flickr
Читайте нас на:

Глава Минфина РФ Антон Силуанов дал оценку подтверждению суверенного кредитного рейтинга России агентством Fitch на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Решение агентства министр назвал позитивным.

«Мы позитивно оцениваем сегодняшнее решение агентства Fitch Ratings о подтверждении суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации на уровне "BBB" со стабильным прогнозом», - приводит ТАСС его слова.

Министр финансов добавил, что отмеченные агентством невысокий уровень государственного долга России и рост уровня фискальных резервов являются «залогом устойчивости российской экономики перед лицом потенциальных внешних шоков».

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Согласно распространенному Fitch сообщению, краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне F2.

Летом этого года стало известно о решении Международного рейтингового агентства Standard & Poors подтвердить рейтинг Российской Федерации на уровне BBB- со стабильным прогнозом. Силуанов в ответ на это заявил, что решение экспертов S&P Global Ratings подтверждает правильность экономической политики России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:18 В стране и мире
Видео
В Архангельске произошло массовое ДТП с участием автобуса
00:38 В стране и мире
Захарова ответила на обвинения Блинкена в адрес России
22:50 В стране и мире
Голикова назвала город-лидер по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу
21:46 В стране и мире
Байден анонсировал новый комплекс инициатив, касающийся Украины и России
19:43 В стране и мире
Путин и Эрдоган договорились о продолжении совместной работы военных РФ и Турции в Сирии
Популярное
Видео
Полицейская погоня со стрельбой за подростком-лихачом под Волгоградом попала на видео
Видео
Врач предупредил о риске токсического поражения у Хлебниковой
Комаровский развеял популярный миф о пунктах вакцинации
Видео
Меркель ушла на пенсию под панк-рок
Полковник ВВС США оценил эффективность российской ракеты Р-37
Болдуин дал первое интервью после убийства на съемочной площадке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.