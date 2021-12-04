Силуанов прокомментировал подтверждение рейтинга России на уровне «BBB»
Глава Минфина РФ Антон Силуанов дал оценку подтверждению суверенного кредитного рейтинга России агентством Fitch на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Решение агентства министр назвал позитивным.
«Мы позитивно оцениваем сегодняшнее решение агентства Fitch Ratings о подтверждении суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации на уровне "BBB" со стабильным прогнозом», - приводит ТАСС его слова.
Министр финансов добавил, что отмеченные агентством невысокий уровень государственного долга России и рост уровня фискальных резервов являются «залогом устойчивости российской экономики перед лицом потенциальных внешних шоков».
Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Согласно распространенному Fitch сообщению, краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне F2.
Летом этого года стало известно о решении Международного рейтингового агентства Standard & Poors подтвердить рейтинг Российской Федерации на уровне BBB- со стабильным прогнозом. Силуанов в ответ на это заявил, что решение экспертов S&P Global Ratings подтверждает правильность экономической политики России.