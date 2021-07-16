S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poors подтвердило рейтинг Российской Федерации на уровне BBB- со стабильным прогнозом. Об этом говорится в релизе на сайте агентства.

«Прогноз по долгосрочным рейтингам – стабильный», - утверждается в сообщении.

Долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги в национальной валюте РФ подтверждены на уровне "BBB/A-2", в иностранной – на уровне "BBB-/A-3".

В июне стало известно, что агентство Moody's сохранило долгосрочные рейтинги России. По мнению аналитиков, росту национальной экономики будет способствовать ее диверсификация, высокий потребительский спрос и рост инвестиций в инфраструктурные проекты.