В стране и мире Глава Минфина РФ отреагировал на выводы S&P Global Ratings Ян Брацкий По мнению Антона Силуанова, это является подтверждением правильности проводимой правительством экономической политики. © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости Читайте нас на: Решение экспертов международного агентства S&P Global Ratings относительно суверенного кредитного рейтинга России подтверждает правильность экономической политики официальной Москвы. В этом уверен министр финансов Антон Силуанов. «Решение агентства S&P Global Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом рассматривается нами как еще одно подтверждение правильности проводимой правительством экономической политики», - цитирует министра агентство ТАСС. Ранее стало известно о решении Международного рейтингового агентства Standard & Poors подтвердить рейтинг Российской Федерации на уровне BBB- со стабильным прогнозом. Долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги в национальной валюте РФ подтверждены на уровне «BBB/A-2», в иностранной - на уровне «BBB-/A-3». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика