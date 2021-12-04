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Агентство Fitch оценило кредитный рейтинг России со стабильным прогнозом

Роман Захаров
02:11 04.12.2021
Краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне F2.
Агентство Fitch оценило кредитный рейтинг России со стабильным прогнозом
© Фото: mago stock&people, Globallookpress
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Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Согласно распространенному Fitch сообщению, краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне F2.

«Кредитный рейтинг России на уровне "BBB" поддерживается устойчивым уровнем внешнего фискального баланса и самым низким уровнем государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов», - приводит ТАСС сообщение агентства.

Специалисты Fitch отмечают, что данным факторам противопоставляются геополитический риск, слабое государственное управление по сравнению со государствами-аналогами, невысокий потенциальный рост ВВП и большая зависимость от сырья.

Ранее в международном рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что российский бюджет и внебюджетные фонды в 2021 году смогут получить доход от нефтегазового сектора, который превысит прошлогодний доход почти на 70%. Такой скачок, в денежном эквиваленте равный 50 миллиардам долларов, может произойти, по мнению специалистов агентства, в связи с существенным ростом стоимости сырья.

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