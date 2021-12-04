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Эксперты рассказали, сколько лет коронавирус будет циркулировать в мире

Иван Линдеманн
11:35 04.12.2021
Британские ученые выразили уверенность, что примерно через пять лет COVID-19 ослабнет и превратится в обычную простуду.
Эксперты рассказали, сколько лет коронавирус будет циркулировать в мире
© Фото: Anna Shvets, Pexels
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Коронавирус будет циркулировать в мире минимум до 2026 года. К такому выводу пришли британские ученые из Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям. Они выразили уверенность, что примерно через пять лет COVID-19 ослабнет и превратится в обычную простуду.

Также специалисты поделились подробностями об омикрон-штамме. Они рассказали: до сих пор не ясно, вызывает ли новая мутация более или менее тяжкое заболевание. Ученые обратили внимание на противоречивые данные из ЮАР, где штамм был выявлен впервые. Местные врачи сообщают, что болезнь у пациентов протекает в легкой форме, но при этом увеличилось число госпитализаций.

Как сообщает Daily Mail, еще примерно две-три недели потребуется на то, чтобы выяснить, эффективны ли действующие вакцины против «омикрона». Для этого нужно изолировать вирус в лаборатории, изучить его биологию и проверить его действие в крови ранее инфицированных или вакцинированных людей.

Ранее ученые из ЮАР пришли к выводу, что риск повторно заболеть COVID-19 при новом штамме «омикрон» намного выше, чем при штаммах «дельта» либо «бета». А глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что  мнение о том, что омикрон-штамм не вызывает тяжелого течения коронавируса, ошибочно. Также известно, что симптомы заражения новой мутацией значительно отличаются от «классических» признаков инфицирования COVID-19.

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