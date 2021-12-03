Ученые предупредили о высоком риске повторного заражения COVID-19 при омикрон-штамме

Ученые из ЮАР пришли к выводу, что риск повторно заболеть COVID-19 при новом штамме «омикрон» намного выше, чем при штаммах «дельта» либо «бета». Это следует из результатов специального исследования, проведенного южноафриканскими специалистами.

Во время изучения омикрон-штамма ученые зафиксировали высокую способность нового варианта инфекции обходить иммунитет, приобретенный после перенесенного коронавируса. Подчеркивается, что при распространении штаммов «дельта» или «бета» большого числа случаев обхода иммунитета и повторного заражения отмечено не было.

Опираясь на полученные результаты проделанной работы, ученые пришли к выводу, что штамм «омикрон» может также обходить иммунитет, выработанный после вакцинации. Итоги исследования опубликовал портал препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

«Это открытие имеет важное значение для планирования в сфере общественного здравоохранения», - сказано в заявлении специалистов из ЮАР.

По данным южноафриканских ученых, повторное заражение при омикрон-штамме в три раза более вероятно, чем при других вариантах.