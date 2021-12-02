В Роспотребнадзоре назвали ошибочной версию о легком течении COVID-19 при омикрон-штамме

Мнение о том, что омикрон-штамм COVID-19 не вызывает тяжелого течения коронавируса - ошибочно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что в ЮАР, где впервые была обнаружена новая мутация инфекции, очень мало пожилых людей, а именно эта категория населения в случае инфицирования оказывается в группе риска и переносит коронавирус крайне тяжело.

«Средний возраст в ЮАР крайне невысокий, там нет пожилого населения. А вспышка, в первую очередь, - это студенческое сообщество, где было выявлено. Это молодые люди. Мы ни при каком варианте коронавируса не видим тяжелого течения масштабного среди молодых людей», - сказала Попова в эфире радио «Комсомольская правда».

По ее мнению, пока нельзя сказать, что у носителей нового штамма «все так хорошо, и поэтому нечего бояться».

Ранее в Европейском центре по борьбе с болезнями и их профилактики (ECDC) сообщили, что в ЕС число подтвержденных случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» составило 59. В ведомстве также отметили, что большинство случаев выявлено после поездок людей в страны Южной Африки.

ECDC подчеркивает, что на данный момент «все случаи, по которым есть данные о степени тяжести, были либо бессимптомными, либо легкими», не было ни смертельных, ни случаев тяжелого течения болезни.