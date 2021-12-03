Цена адреналина: как блогеры-экстремалы расплачиваются за нарушение закона на дорогах

В Москве задержан блогер, выкладывающий в Сеть свои лихачества на дорогах. Это популярный боец смешанных единоборств из Таджикистана. А попался он на кадрах из Лефортовского тоннеля, где на огромной скорости перестраивался из ряда в ряд, создавая опасность для других участников движения. Пост посмотрели не только подписчики «гонщика», но и правоохранители, которые в последнее время внимательно следят за подобным контентом.

Не спортивная, а дурная слава настигла Чоршанбе Чоршанбиева после публикации очередного видео. Двадцатишестилетний боец смешанных единоборств за рулем авто представительского класса на высокой скорости пересекает сплошные полосы.

Кадры с пассажирского сидения снимал его брат. По трепету в голосе за кадром слышно, как адреналин борется с чувством страха, что вот-вот может произойти авария. Внутри Лефортовского тоннеля в Москве перестраиваться из ряда в ряд запрещено. Скоростное ограничение здесь 80 километров в час. Водитель обгоняет поток и нарушает правила.

Шанс остаться в живых в случае столкновения на таких скоростях - низкий. На гонки в тоннеле обратили внимание автоинспекторы, когда просматривали эти кадры в Сети. Оказалось, что видео было снято еще в июле, а накануне гонщика задержали на МКАД и доставили в отдел полиции. Машину, которая ему даже не принадлежала, эвакуировали. За владельцем иномарки числится около ста неоплаченных штрафов, а сам Чоршанбе не имеет ни водительского удостоверения российского образца - он гражданин Таджикистана, ни полиса ОСАГО.

Чоршанбиев на звонки журналистов не отвечает, большинство его коллег по «боевому цеху» комментировать поведение бойца отказываются. На видео, снятом тоже этим летом уже в Казани, Чоршанбиев демонстрировал навыки экстремального вождения на другом авто. Правда неудачно - врезался в столб. Сеть полнится видео, в которых лихачи на дорогах сами снимают и хвастаются своими нарушениями. Стритрейсер Мара Багдасарян, которая не раз попадала в ДТП и даже публиковала кадры погони полицейских за ее машиной. Ужесточение наказания за опасное вождение и его популяризацию обсуждают эксперты уже несколько лет.

Ну а после резонансного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве с участием блогера Саида Губденского полиция стала следить за тем, что выкладывают пользователи соцсетей, находясь за рулем. Боец без правил, отказавшийся от них даже на дороге, свою вину в опасных гонках признал. Но о том, что лихая манера езды может оказать дурное влияние на его подписчиков Чоршанбе Чоршанбиев так, кажется и не понял. Сегодня его отпустили из полиции выписав два штрафа на общую сумму - 10 тысяч рублей.