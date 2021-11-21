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Автоэксперт назвал возможную причину ДТП на Кутузовском проспекте

Роман Захаров
12:24 21.11.2021
Владимир Сажин считает, что автомобиль блогера занесло во время разгона.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Ттт, Telegram
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Громкое ДТП, произошедшее в Москве в субботу, 20 ноября, в котором погиб известный автоблогер Саид Губденский, могло случиться из-за того, что машину Губденского занесло и он потерял управление. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал автоэксперт Владимир Сажин.

«Его занесло. Он боком пошел - это занос. Он при перестроении - либо там была колея, либо у него, действительно, резина летняя, видавшая виды - и он просто пошел боком. Его занесло», - сказал специалист.

По его словам, занос мог произойти из-за резких маневров на дороге, которые совершал лихач.

«Нужно избегать резких маневров - ускорения и торможения. Он на разгоне, его занесло, он пошел боком, его вынесло. Посмотрите, когда там увеличивается картинка, когда он боком начинает заходить, как раз в этот момент машина и потеряла управление», - сообщил Сажин.

При этом он подчеркнул, что в занос может уйти любая машина и для того, чтобы этого не произошло, нужно соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и перестроений.

«Любая машина, она к этому расположена. Будь то переднеприводная, заднеприводная, полноприводная, если машина пошла в занос, с ней сделать что-либо сложно. Все эти курсы экстремального вождения, которые преподают на стадионах, они учат вытаскивать машину из заноса. Но на стадионе больше места, нежели на проезжей части и там нет препятствий. Водителю нужно управлять транспортным средством так, чтобы не уметь вытаскивать машину из заноса, а не допускать самого заноса. А это как раз скоростной режим (его соблюдение - прим. ред.) и резкие маневры, резкие перестроения (их избегание - прим. ред.)», - резюмировал он.

Днем в субботу, 20 ноября, иномарку, которой управлял Саид Губденский, занесло на Кутузовском проспекте в Москве и выбросило на встречную полосу. В результате случившегося столкновения с другим транспортным средством, блогер погиб на месте, его пассажира - президента Федерации авто и мотоспорта Дагестана, 32-летнего Заура Ибрагимова - доставили в больницу, где он вскоре скончался. В столичной прокуратуре заявили, что Губденский неоднократно нарушал правила дорожного движения и даже лишался права управления автомобилем.

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