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Госдума обсудит введение уголовного наказания для злостных нарушителей ПДД

Кира Карон
13:08 22.11.2021
Речь идет о неоднократных нарушителях ПДД, создавших опасность для жизни людей.
Госдума обсудит введение уголовного наказания для злостных нарушителей ПДД
© Фото: РИА Новости
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме рассмотрят введение уголовной ответственности для некоторых российских водителей, которые создавали неоднократно опасность на дороге для жизни людей.

«Считаем правильным предложить жесткие меры наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей, - ввести уголовную ответственность», - говорится в сообщении Вячеслава Володина в Telegram-канале.

Также планируется обсудить конфискацию транспортных средств, на которых совершаются хулиганские действия.

Ранее стало известно, что погибший в ДТП на Кутузовском проспекте блогер Саид Губденский неоднократно нарушал правила дорожного движения и даже лишался права управления автомобилем. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. По факту случившегося ведомство организовало проверку профилактики правонарушений и преступлений в сфере безопасности дорожного движения.

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