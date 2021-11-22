Госдума обсудит введение уголовного наказания для злостных нарушителей ПДД

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме рассмотрят введение уголовной ответственности для некоторых российских водителей, которые создавали неоднократно опасность на дороге для жизни людей.

«Считаем правильным предложить жесткие меры наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей, - ввести уголовную ответственность», - говорится в сообщении Вячеслава Володина в Telegram-канале.

Также планируется обсудить конфискацию транспортных средств, на которых совершаются хулиганские действия.

Ранее стало известно, что погибший в ДТП на Кутузовском проспекте блогер Саид Губденский неоднократно нарушал правила дорожного движения и даже лишался права управления автомобилем. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. По факту случившегося ведомство организовало проверку профилактики правонарушений и преступлений в сфере безопасности дорожного движения.