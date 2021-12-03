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Устроившего гонки в тоннеле бойца ММА задержали в Москве

Иван Линдеманн
11:09 03.12.2021
Автомобиль лихача конфисковали на штрафстоянку.
© Видео: Госавтоинспекция © Фото: Госавтоинспекция
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В Москве за опасную езду задержан боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев. Автомобиль лихача конфисковали на штрафстоянку. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники Госавтоинспекции Москвы выявили видеоматериалы, на которых неизвестный водитель на автомобиле «Тойота Камри», двигаясь в Лефортовском тоннеле, неоднократно нарушает правила дорожного движения и создает угрозу для жизней и здоровья других водителей», - говорится в сообщении ГИБДД.

Двадцатишестилетнего жителя столицы привлекли к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО и управление транспортным средством без права управления.

Отмечается, что боец ММА предъявил национальное водительское удостоверение, которое не имеет юридической силы на территории России.

«Водительское удостоверение российского образца у задержанного гражданина отсутствует», - сказали в Госавтоинспекции.

Сам задержанный рассказал, что ролик, из-за которого его задержали, был снят еще в конце июля. Чоршанбиев заявил, что не пропагандирует опасную езду.

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