Устроившего гонки в тоннеле бойца ММА задержали в Москве

В Москве за опасную езду задержан боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев. Автомобиль лихача конфисковали на штрафстоянку. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники Госавтоинспекции Москвы выявили видеоматериалы, на которых неизвестный водитель на автомобиле «Тойота Камри», двигаясь в Лефортовском тоннеле, неоднократно нарушает правила дорожного движения и создает угрозу для жизней и здоровья других водителей», - говорится в сообщении ГИБДД.

Двадцатишестилетнего жителя столицы привлекли к административной ответственности за отсутствие полиса ОСАГО и управление транспортным средством без права управления.

Отмечается, что боец ММА предъявил национальное водительское удостоверение, которое не имеет юридической силы на территории России.

«Водительское удостоверение российского образца у задержанного гражданина отсутствует», - сказали в Госавтоинспекции.

Сам задержанный рассказал, что ролик, из-за которого его задержали, был снят еще в конце июля. Чоршанбиев заявил, что не пропагандирует опасную езду.