Армия Подводная перестрелка: боевые водолазы Каспийской флотилии провели учебный бой Занятия проходят в бассейне и в барокамере на базе современного учебно-тренировочного комплекса. Боевые пловцы выполняли упражнения в полной экипировке. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: С отработки навыков подводной стрельбы начинают новый учебный год водолазы Каспийской флотилии. Занятия проходят в бассейне и в барокамере на базе современного учебно-тренировочного комплекса. Боевые пловцы выполняли упражнения в полной экипировке. Стрельбу вели из специального подводного автомата по движущимся и неподвижным целям. Ранее сообщалось, что на Каспийской флотилии впервые запустили беспилотники с корабля для контроля запущенных «Калибров». Также боевые пловцы есть и на других флотах - так, например, на СФ они защищают атомные подводные лодки. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгих В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика