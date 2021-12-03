Подводная перестрелка: боевые водолазы Каспийской флотилии провели учебный бой
Занятия проходят в бассейне и в барокамере на базе современного учебно-тренировочного комплекса. Боевые пловцы выполняли упражнения в полной экипировке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
С отработки навыков подводной стрельбы начинают новый учебный год водолазы Каспийской флотилии.
Занятия проходят в бассейне и в барокамере на базе современного учебно-тренировочного комплекса. Боевые пловцы выполняли упражнения в полной экипировке.
Стрельбу вели из специального подводного автомата по движущимся и неподвижным целям.
Ранее сообщалось, что на Каспийской флотилии впервые запустили беспилотники с корабля для контроля запущенных «Калибров».
Также боевые пловцы есть и на других флотах - так, например, на СФ они защищают атомные подводные лодки.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгих