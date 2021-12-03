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Подводная перестрелка: боевые водолазы Каспийской флотилии провели учебный бой

14:37 03.12.2021
Занятия проходят в бассейне и в барокамере на базе современного учебно-тренировочного комплекса. Боевые пловцы выполняли упражнения в полной экипировке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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С отработки навыков подводной стрельбы начинают новый учебный год водолазы Каспийской флотилии.

Занятия проходят в бассейне и в барокамере на базе современного учебно-тренировочного комплекса. Боевые пловцы выполняли упражнения в полной экипировке.

Стрельбу вели из специального подводного автомата по движущимся и неподвижным целям.

Ранее сообщалось, что на Каспийской флотилии впервые запустили беспилотники с корабля для контроля запущенных «Калибров».

Также боевые пловцы есть и на других флотах - так, например, на СФ они защищают атомные подводные лодки. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгих

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