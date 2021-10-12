В ВМФ РФ впервые запустили БЛА с корабля для контроля «Калибров» на Каспии

В ВМФ России впервые запустили беспилотники с корабля для контроля запущенных «Калибров».

Запуски осуществила Каспийская флотилия в рамках итоговой проверки за 2021 учебный год. Военнослужащие опробовали на практике нестандартный способ объективного контроля поражения береговых целей. С борта флагмана флотилии, ракетного корабля «Дагестан», были запущены беспилотники «Орлан-10» и «Элерон-3».

Сделать это было непросто - качка, безориентирный морской пейзаж, ограниченность размеров стартовой площадки, порывы сильного ветра и опасность посадить беспилотники на воду усложняли задачу. Но военнослужащие справились с задачей.

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Один из основных БПЛА ВС РФ.

Комплекс входит в состав единой системы управления тактическим звеном, благодаря чему может транслировать цели для поражения всеми боевыми машинами, в том числе артиллерийскими установками, танками, боевыми машинами пехоты, системами ПВО.

В составе комплекса - рабочие места операторов, оборудование радиоканалов управления и передачи данных, оборудование для технического обслуживания и обеспечения старта БПЛА, бензогенератор 1 кВт для обеспечения автономной работы.