Каспийской флотилии исполнилось 299 лет

Краснознаменная Каспийская флотилия отмечает 299-ю годовщину со дня образования.

Начало формирования корабельного соединения было положено в этот день в 1722 году указом Петра I. Сейчас флотилия представляет собой полноценное ударное соединение ВМФ.

«В рамках новых геополитических условий роль и значение Каспийской флотилии возрастает. Главными задачами являются обеспечение национально-государственных интересов России в регионе, противодействие терроризму. Также Правительством Российской Федерации утверждена государственная кораблестроительная программа строительства кораблей для Каспийской флотилии, в рамках которой уже в настоящий момент разработан проект боевых кораблей с учетом специфики Каспия», - говорится в сообщении Минобороны.

В ее составе более шестисот кораблей и судов. Большая часть – современные образцы. Основные задачи флотилии - обеспечение национально-государственных интересов России в регионе и противодействие терроризму.

Ранее сообщалось, что все военнослужащие десантно-штурмовых подразделений Каспийской флотилии ревакцинировались от COVID-19.