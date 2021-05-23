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Северный флот показал защищающих атомные подлодки пловцов

Владимир Расходчиков
12:12 23.05.2021
Представитель Северного флота рассказал о задачах и вооружении отряда боевых пловцов, охраняющих АПЛ на базе в Видяево.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Каждый день на пункте базирования атомных подводных лодок в Видяево боевые пловцы под водой осматривают всю бухту и сами лодки на предмет взрывчатых или иных опасных предметов. Об этом в эфире программы «Военная приемка» рассказал замкомандира 7-й дивизии подводных лодок по военно-политической работе Алексей Сащук.

«Задача боевых пловцов у нас в акватории - это осмотр подводной части корпуса подводных лодок на предмет закладки взрывных устройств. Они бывают различной формы. Наши пловцы обучены поиску таких объектов. И готовы к их разминированию в случае обнаружения», - объяснил представитель Северного флота.

Когда боевые пловцы уходят под воду для проверки подлодки, один из военнослужащих остается в лодке и следит за происходящим над водой. На случай, если все-таки диверсанты появятся - бойцам будет чем ответить. Вооружение группы по поиску также показал Алексей Сащук.

«Все боевые пловцы вооружены личным оружием. Специальный подводный пистолет СПП-1 на четыре специальных патрона. То есть в случае чего страхующий готов в любой момент вступить в подводный бой подводным оружием», - пояснил он.

Видяево - это пункт базирования российских атомных подводных лодок Северного флота в Мурманской области. Он назван в честь советского подводника времен Великой отечественной войны Ф. А. Видяева. Сейчас на стоянке в Видяево находится несколько атомных подводных лодок, среди них Б-276 «Кострома», Б-534 «Нижний Новгород» и Б-336 «Псков».

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