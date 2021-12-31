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В Кремле прокомментировали разговор Путина и Байдена

Анна Касаткина
03:00 31.12.2021
Главной темой беседы стали вопросы реализации достигнутой 7 декабря договоренности о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России.
В Кремле прокомментировали разговор Путина и Байдена
© Фото: pixabay
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Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена носил откровенный и деловой характер, был полезен обоим сторонам. Стороны условились продолжать регулярные контакты на высшем уровне, рассказали в пресс-службе Кремля.

Как уточняется, главной темой беседы стали вопросы реализации достигнутой 7 декабря договоренности о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России.

Подчеркивалось, что результатом совместной работы должны стать твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещения угрожающих систем вооружения у границ РФ.

«Выражена обоюдная готовность к серьезному и содержательному диалогу по обозначенным вопросам», - отметили в Кремле.

Так, переговоры состоятся сначала в Женеве 9-10 января, затем в Брюсселе 12 января в рамках Совета Россия-НАТО. Дискуссии в ОБСЕ начнутся 13 января.

«Президенты договорились держать под личным контролем ход дискуссий на упомянутых переговорных треках и особенно в двустороннем формате с прицелом на скорейшее достижение конкретных результатов», - добавили в пресс-службе.

В этом контексте, говорится в сообщении, Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом. Он также заверил, что у Вашингтона нет намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения. Путин, в свою очередь, дал исчерпывающий ответ на вновь упомянутый Байденом вариант принятия «масштабных» санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, отметив, что это стало бы серьезнейшей ошибкой.

«Президенты обменялись новогодними поздравлениями и наилучшими пожеланиями. В целом разговор носил откровенный и деловой характер и, безусловно, был полезен обеим сторонам. Условлено о продолжении регулярных контактов на высшем уровне», - заключили в Кремле.

Разговор Путина и Байдена состоялся по московскому времени в ночь на пятницу, 31 декабря. Лидеры государств беседовали в течение 50 минут.

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