Разговор Путина с Байденом завершился

Телефонный разговор Владимира Путина с Джо Байденом завершился. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Информацию подтвердили и в Кремле.

Уточняется, что переговоры президентов России и США начались в 23:35 по московскому времени и длились 50 минут.

Подробности беседы пока неизвестны. Ранее Дмитрий Песков сообщал, что лидеры двух стран обсудят те вопросы, которые были обозначены в ходе их разговора по видеосвязи, который состоялся 7 декабря. Тогда президенты в том числе затронули тему Украины.

Также на этой неделе Байден не исключил возможной встречи с Путиным в январе следующего года.