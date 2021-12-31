Разговор Путина с Байденом завершился
Переговоры президентов России и США начались в 23:35 по московскому времени и длились 50 минут.
© Фото: Kremlin Pool, White House, Globallookpress
Телефонный разговор Владимира Путина с Джо Байденом завершился. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Информацию подтвердили и в Кремле.
Уточняется, что переговоры президентов России и США начались в 23:35 по московскому времени и длились 50 минут.
Подробности беседы пока неизвестны. Ранее Дмитрий Песков сообщал, что лидеры двух стран обсудят те вопросы, которые были обозначены в ходе их разговора по видеосвязи, который состоялся 7 декабря. Тогда президенты в том числе затронули тему Украины.
Также на этой неделе Байден не исключил возможной встречи с Путиным в январе следующего года.