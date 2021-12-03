СМИ узнали о планах выписавшегося из больницы Рашкина

Депутата Государственной думы от КПРФ Валерия Рашкина выписали из больницы. Об этом со ссылкой на источник в Госдуме сообщает РИА Новости.

По информации собеседника агентства, сегодня Рашкин намерен посетить Госдуму. Также источник отметил, что на допрос по делу о незаконной охоте депутата еще не вызывали.

На прошлой неделе Рашкин был лишен депутатской неприкосновенности. Он подозревается в незаконной охоте в Саратовской области. Рашкин сам признал, что застрелил лося, не имея соответствующего разрешения.

Второго декабря председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил в отношении Рашкина уголовное дело о незаконной охоте. По этой статье депутату может грозить штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.