В стране и мире Стала известна причина госпитализации Рашкина Анна Назайкина На прошлой неделе парламентария лишили депутатской неприкосновенности. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости Читайте нас на: Депутату Государственной думы от КПРФ Валерию Рашкину сделали операцию на глаза. Об этом рассказал «Звезде» первый заместитель главы фракции Николай Коломейцев. «Я предполагаю, что, в принципе, это нервные перегрузки. На глаза сделали операцию. Я думаю, что это стимулировали нервные перегрузки», - рассказал однопартиец Рашкина. Ранее в СМИ появились сообщения, что депутат попал в больницу. Напомним, что на прошлой неделе Валерий Рашкин был лишен депутатской неприкосновенности. Депутат Госдумы подозревается в незаконной охоте в Саратовской области. Рашкин, ранее сам признавший, что застрелил лося, не имея соответствующего разрешения, также отказался от прохождения алкогольного освидетельствования, хотя был на охоте за рулем. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика