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Начался телефонный разговор Путина и Байдена

Иван Линдеманн
23:45 30.12.2021
Переговоры инициировал российский лидер. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин и Байден обсудят те вопросы, которые были обозначены в ходе недавнего разговора по видеосвязи.
Начался телефонный разговор Путина и Байдена
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости, White House, globallookpress
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Начался телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Там отметили, что президенты России и США созвонились в 23:35 по московскому времени.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что переговоры инициировал российский лидер. По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин и Байден обсудят те вопросы, которые были обозначены в ходе недавнего разговора по видеосвязи. Он состоялся 7 декабря. Переговоры проходили в закрытом режиме и длились около двух часов. Одной из тем стала напряженная ситуация вокруг Украины. 

На этой неделе стало известно, что Джо Байден не исключает встречи с Владимиром Путиным в январе следующего года.

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