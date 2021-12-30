Начался телефонный разговор Путина и Байдена

Начался телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Там отметили, что президенты России и США созвонились в 23:35 по московскому времени.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что переговоры инициировал российский лидер. По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин и Байден обсудят те вопросы, которые были обозначены в ходе недавнего разговора по видеосвязи. Он состоялся 7 декабря. Переговоры проходили в закрытом режиме и длились около двух часов. Одной из тем стала напряженная ситуация вокруг Украины.

На этой неделе стало известно, что Джо Байден не исключает встречи с Владимиром Путиным в январе следующего года.