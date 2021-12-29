Байден не исключил возможности встречи с Путиным в январе

Президент США Джо Байден сообщил, что не исключает встречи с президентом России Владимиром Путиным в январе следующего года. Об этом Байден сказал, отвечая на вопросы журналистов пресс-пула Белого дома.

Журналисты задали Байдену вопрос о потенциальной встрече с российским президентом в январе. Глава государства не стал отрицать возможность такой встречи.

«Посмотрим», - цитирует ТАСС ответ президента США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о будущей встрече глав государства. По словам Пескова, новая встреча Путина и Байдена зависит от того, что российская сторона услышит от Штатов.