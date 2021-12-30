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В Кремле рассказали, кто был инициатором разговора Путина и Байдена

Анна Назайкина
13:40 30.12.2021
Разговор пройдет с целью обсуждения тех вопросов, которые были обозначены в ходе недавних переговоров по видеосвязи, отметил Дмитрий Песков.
В Кремле рассказали, кто был инициатором разговора Путина и Байдена
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что телефонный разговор между лидерами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Джо Байденом сегодня, 30 декабря, пройдет по инициативе российского лидера.

«Инициатива была Путина, время вполне нормальное с учетом разницы во времени. Поэтому здесь нет никаких проблем, вы знаете, что позднее время для российского президента никогда не было проблемой, тем более что он зачастую в это время иногда еще очень активно работает», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Кроме того, Дмитрий Песков уточнил, что переговоры Путина и Байдена будут проведены с целью обсуждения тех вопросов, которые были обозначены в ходе недавнего разговора по видеосвязи.

«Я, кстати, сразу оговорюсь, что в этот раз речь идет об обычном телефонном разговоре, соответственно, никакой публичной части там нет. Это продолжение обсуждения, которое было начато по ВКС, плюс к этому обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10, 11, 12 (января. - Прим. ред.) будут происходить», - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, что ранее, 7 декабря, президенты двух стран провели переговоры в формате видеосвязи. Владимир Путин ведет диалог из своей резиденции в Сочи. Переговоры проходили в закрытом режиме и длились около двух часов. Одной из тем для обсуждения стала напряженная ситуация вокруг Украины.

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