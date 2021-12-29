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СМИ: МЧМ по хоккею отменили из-за вспышек COVID-19 в нескольких командах

Анна Касаткина
23:39 29.12.2021
Сборной США и сборной России ранее засчитали технические поражения в матчах из-за положительных тестов на коронавирус в командах.
СМИ: МЧМ по хоккею отменили из-за вспышек COVID-19 в нескольких командах
© Фото: Joel Marklund, globallookpress
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Молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде отменен из-за вспышек коронавируса в нескольких командах. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Совещание по поводу судьбы соревнований проводит Совет Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF), ранее уточняло агентство со ссылкой на почетного президента организации Рене Фазеля.

Во вторник, 28 декабря, из-за положительных тестов на COVID-19 техническое поражение в матче со Швейцарией присудили действующим обладателям трофея - сборной США. По той же причине 29 декабря на лед запретили выходить чехам и россиянам. Российской сборной присудили техническое поражение из-за выявленного у игрока коронавируса.

После этого хоккейные федерации нескольких стран обратились в Международную федерацию хоккея с просьбой отменить турнир. Инициаторы обращения уверены, что в ситуации, когда из-за положительных тестов на коронавирус команды снимаются с игр, чемпионат не соответствует спортивным принципам.

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