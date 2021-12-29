На МЧМ по хоккею отменили игру Россия - Словакия из-за выявленного COVID-19 у игрока

Матч хоккейных сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира отменен из-за заражения российского игрока коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

На лед россияне и словаки должны были выйти завтра, 30 декабря. Ранее аналогичная учесть постигла команды США, Швейцарии, Чехии и Финляндии, встречи которых также были отменены.

«Сборной России засчитано техническое поражение в матче со счетом 0:1, в российской команде выявлен один случай заражения коронавирусом», - сообщил собеседник агентства.

Россия и Словакия ведут борьбу в группе В, в которой кроме них играют сборные США, Швеции и Швейцарии. В первой игре со шведами российская молодежка уступила 3:6, но уже во второй встрече против Швейцарии праздновала успех со счетом 4:2. В заключительном матче группового этапа россияне должны были скрестить клюшки с игроками из США. Последние, к слову, находятся на карантине после нескольких выявленных случаев COVID-19 в команде.

Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит в Эдмонтоне и Ред-Дире. Финальная встреча должна состояться 6 января. На сегодняшний день, действующими победителями турнира являются американцы.