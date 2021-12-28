Техническое поражение США: на МЧМ по хоккею отменили матч из-за положительных тестов на COVID-19

Матч молодежных сборных США и Швейцарии по хоккею на чемпионате мира отменен из-за двух случаев заражения коронавирусом в составе американцев. Сообщение об этом распространила пресс-служба Международной федерации хоккея.

Согласно регламенту, команде США засчитано техническое поражение со счетом 0:1.

В настоящее время «звездно-полосатая молодежь» помещена на обязательный карантин. Статус команды будет определен позже, как и принято решение о ее участии в игре со Швецией.