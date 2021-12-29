Несколько хоккейных федераций выступили с требованием отменить МЧМ

Сразу несколько хоккейных федераций, принимающих участие в чемпионате мира среди молодежных команд, обратились в Международную федерацию хоккея с просьбой отменить турнир. Инициаторы обращения уверены, что в ситуации, когда из-за положительных тестов на коронавирус команды снимаются с игр, чемпионат не соответствует спортивным принципам, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее из-за положительных тестов на COVID-19 техническое поражение в матче со Швейцарией присудили действующим обладателям трофея - сборной США. Следом, по той же причине, на лед запретили выходить чехам и россиянам.

Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит в Эдмонтоне и Ред-Дире. Финальная встреча должна состояться 6 января. На сегодняшний день, действующими победителями турнира являются американцы.