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Несколько хоккейных федераций выступили с требованием отменить МЧМ

Ян Брацкий
22:42 29.12.2021
По мнению федераций, молодежный чемпионат по хоккею перестал соответствовать спортивным принципам.
Несколько хоккейных федераций выступили с требованием отменить МЧМ
© Фото: pixabay
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Сразу несколько хоккейных федераций, принимающих участие в чемпионате мира среди молодежных команд, обратились в Международную федерацию хоккея с просьбой отменить турнир. Инициаторы обращения уверены, что в ситуации, когда из-за положительных тестов на коронавирус команды снимаются с игр, чемпионат не соответствует спортивным принципам, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее из-за положительных тестов на COVID-19 техническое поражение в матче со Швейцарией присудили действующим обладателям трофея - сборной США. Следом, по той же причине, на лед запретили выходить чехам и россиянам.

Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит в Эдмонтоне и Ред-Дире. Финальная встреча должна состояться 6 января. На сегодняшний день, действующими победителями турнира являются американцы.

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