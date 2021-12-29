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«Крик души осознавших»: Медведчук о реакции ЕС на предложения РФ о нерасширении НАТО

Ян Брацкий
16:21 29.12.2021
Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель возмутился тем фактом, что переговоры по архитектуре европейской безопасности ведутся без участия Брюсселя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Официальный Вашингтон в полной мере осознал всю важность и серьезность предпринятых Москвой шагов в отношении нерасширения блока НАТО. В этом не сомневается глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.

В беседе со «Звездой» он оценил реакцию европейских властей на грядущие переговоры России и США по безопасности.   

«Когда сегодня европейские чиновники и лидеры европейских государств говорят, что без Европы это невозможно решить, то это крик души понявших и осознавших. Европа сегодня вне игры. В игре Россия, США и Китай. Именно в этом треугольнике будут решаться вопросы мировой безопасности и в интересах этих стран», - уверен Медведчук.

Что касается североатлантических перспектив самой Украины, то этот вопрос уже практически закрыт, уверен политик.  

«Чтобы Украина не попала в НАТО, достаточно, чтобы отказалась одна страна блока. Россия правильно выбрала США - хозяина блока. Вашингтон, конечно, хотел бы принять это решение неофициально и не на публику, но Россия правильно поставила вопрос о долгосрочных юридических гарантиях. Думаю, США примут эти условия, и Европа это понимает», - считает Виктор Медведчук.

Напомним, что 17 декабря Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами - членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе. В частности, в документах говорится, что Россия призывает альянс принять обязательства по нерасширению НАТО, в том числе исключить присоединение Украины.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин заявил, что российский ответ на потенциальное расширение НАТО на восток может быть разным. По словам российского лидера, конкретное решение будет зависеть от предложений российских военных экспертов.

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