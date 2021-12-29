Боррель прокомментировал требование России прекратить расширение НАТО на восток

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете Welt заявил, что предложения России по гарантиям безопасности и требования по нерасширению Североатлантического Альянса на восток являются, по его словам, российской повесткой с «совершенно неприемлемыми условиями».

«Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины...Мы не согласны со многими событиями во внешней политике России, а также с некоторыми событиями, которые Москва считает внутренним делом», — сказал Боррель.

Кроме того, дипломат считает, что Москва стремится вести переговоры по архитектуре европейской безопасности без участия Европейского Союза.

Напомним, что 17 декабря Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе. В частности, в документах говорится, что Россия призывает альянс принять обязательства по нерасширению НАТО, в том числе исключить присоединение Украины.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин заявил, что российский ответ на потенциальное расширение НАТО на восток может быть разным. По словам российского лидера, конкретное решение будет зависеть от предложений российских военных экспертов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, расширение НАТО на Украину, в Грузию и Молдавию является вопросом жизни и смерти для России.

В понедельник, 27 декабря, заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва должна положить конец продвижению НАТО на восток. На фоне «серьезной эскалации» дипломат назвал данный вопрос срочным.