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В ООН оценили проекты российских договоров о гарантиях с США и НАТО

Виктория Ивашечкина
23:40 17.12.2021
В частности, Москва предложила альянсу подтвердить официально, что они не расценивают друг друга в качестве противников.
В ООН оценили проекты российских договоров о гарантиях с США и НАТО
© Фото: Robert Schmiegelt, Geisler-Fotopr, globallookpress
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В ООН приветствуют диалог между РФ и США в целях снижения напряженности и защиты регионального мира. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. Так он оценил выдвинутые МИД РФ проекты договоров о гарантиях безопасности с НАТО и Штатов.

«Мы приветствуем диалог на различных уровнях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами, направленный на устранение разногласий, снижение напряженности и защиту регионального мира», - подчеркнул Хак, передает РИА Новости.

Ранее МИД РФ опубликовал проект договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Кроме того, Москва предложила Вашингтону обязать друг друга не размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга. Соответствующие документы уже переданы Вашингтону и его союзникам.

По словам Фархана Хака, генеральный секретарь ООН напоминает всем сторонам об их ответственности за обеспечение мирного урегулирования конфликта на востоке Украины в соответствии с Минскими соглашениями.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США видели предложения России по гарантиям безопасности и обсуждают их с союзниками по НАТО.

В частности, Москва предлагает НАТО подтвердить официально, что они не расценивают друг друга в качестве противников, и регулярно обмениваться оценками угроз.

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