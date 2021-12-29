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В Госдуме назвали сроки принятия законопроекта о российском гражданстве

Светлана Иванова
15:55 29.12.2021
Инициативу, внесенную Владимиром Путиным в нижнюю палату парламента, могут принять в начале следующего года, сообщил депутат Леонид Калашников.
В Госдуме назвали сроки принятия законопроекта о российском гражданстве
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости
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Законопроект о российском гражданстве, внесенный президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму, могут принять в начале следующего года. Об этом рассказал глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По словам депутата, он совместно с межведомственной комиссией при президенте РФ принимал участие в разработке инициативы.

Калашников отметил, что документ предусматривает ряд важных нововведений, включая нормы по получению российского гражданства иностранцами, которые живут за границей, и определение категории лиц, которые смогут претендовать на упрощенную процедуру. Новый закон главным образом упорядочивает порядок действия, считает парламентарий.

«От президента передаются некоторые полномочия в МВД и в МИД. И наоборот, расширяются полномочия президента по расширению категорий лиц, которые могут быть признаны гражданами», - заявил Калашников ТАСС.

Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве. Инициатива регулирует отношения в области гражданства страны, включая его основания, условия и порядок приобретения и прекращения. В частности, около 20 категорий лиц смогут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной процедуре.

Также будет расширен перечень преступлений, из-за которых можно потерять российский паспорт. Речь идет, в частности, о террористических преступлениях, тяжких преступлениях против государства и наркопреступлениях.

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