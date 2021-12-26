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Около 670 тысяч иностранцев получили гражданство РФ с начала года

Анна Берестовая
03:37 26.12.2021
С начала 2021 года почти 670 тысяч иностранцев получили российское гражданство.
Около 670 тысяч иностранцев получили гражданство РФ с начала года
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Global Look Press
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С начала 2021 года 667 тысяч 939 иностранцев стали обладателями российского гражданства. Соответствующие подсчеты были сделаны министерством внутренних дел.

Данное число практически на 105 тысяч человек превышает аналогичный показатель прошлого года. Тогда гражданство РФ получили 563 тысячи 342 гражданина иностранных государств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сводку МВД по миграционной ситуации в стране.

Ранее Российской Федерации предсказали рост притока мигрантов в 2022 году. Соответствующий прогноз основывается на сведениях об экономической ситуации в странах СНГ, а также на предполагаемых последствиях изменения в российской миграционном законодательстве.

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