Путин представил законопроект о российском гражданстве

Российский президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве. Текст инициативы размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Документ регулирует отношения в области гражданства страны, включая его основания, условия и порядок приобретения и прекращения.

Глава государства предложил 20 категорий лиц, которые могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной процедуре, в частности. Речь идет о соотечественниках, куда отнесли граждан бывшего СССР и их детей, а также участников программы по добровольному переселению; близких родственниках живущих в России граждан; потомков людей, постоянно живших на территории Российской империи или СССР.

Согласно документу, в ведении президента остается только прием в российское гражданство. Он распространяется в том числе на ветеранов Великой Отечественной войны, у которых есть гражданство стран бывшего СССР; людей, которые имеют особые заслуги перед РФ, а также представляющих интерес для страны из-за профессии, квалификации или других причин.

Полномочия принимать решения о прекращении гражданства РФ в связи с желанием граждан, которые проживают в России, предлагается передать МВД. Аналогичная процедура для людей, которые живут за границей, как и сейчас, остается в введении МИД.

В соответствии с законопроектом, лишиться российского гражданства можно не только из-за террористических преступлений, но и некоторых тяжких преступлений против государства, также остаться без паспорта РФ рискуют совершившие наркопреступления, в том числе в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.