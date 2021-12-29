Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин представил законопроект о российском гражданстве

Светлана Иванова
11:13 29.12.2021
Документ, внесенный в Госдуму, регулирует отношения в области гражданства страны, включая его основания, условия и порядок приобретения и прекращения.
Путин представил законопроект о российском гражданстве
© Фото: Табылды Кадырбеков, РИА Новости
Читайте нас на:

Российский президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве. Текст инициативы размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Документ регулирует отношения в области гражданства страны, включая его основания, условия и порядок приобретения и прекращения.

Глава государства предложил 20 категорий лиц, которые могут претендовать на получение российского гражданства по упрощенной процедуре, в частности. Речь идет о соотечественниках, куда отнесли граждан бывшего СССР и их детей, а также участников программы по добровольному переселению; близких родственниках живущих в России граждан; потомков людей, постоянно живших на территории Российской империи или СССР.

Согласно документу, в ведении президента остается только прием в российское гражданство. Он распространяется в том числе на ветеранов Великой Отечественной войны, у которых есть гражданство стран бывшего СССР; людей, которые имеют особые заслуги перед РФ, а также представляющих интерес для страны из-за профессии, квалификации или других причин.

Полномочия принимать решения о прекращении гражданства РФ в связи с желанием граждан, которые проживают в России, предлагается передать МВД. Аналогичная процедура для людей, которые живут за границей, как и сейчас, остается в введении МИД.

В соответствии с законопроектом, лишиться российского гражданства можно не только из-за террористических преступлений, но и некоторых тяжких преступлений против государства, также остаться без паспорта РФ рискуют совершившие наркопреступления, в том числе в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:58 В стране и мире
Видео
Погибший от обморожения в Дубне мальчик попал на видео
11:13 В стране и мире
Путин представил законопроект о российском гражданстве
09:51 В стране и мире
Биометрия по желанию, умные счетчики и увеличение МРОТ: что изменится в жизни россиян с января 2022 года
07:51 В стране и мире
Новак оценил шансы Киева сорвать реализацию «Северного потока-2»
04:37 В стране и мире
В ВОЗ назвали причину задержки признания вакцины «Спутник V»
Популярное
Мясников объяснил опасность обезболивающих при похмелье
Диетолог объяснила, как снизить калорийность салатов с майонезом
Главный онколог Минздрава рассказал о самом «ярком» признаке рака
Видео
Шойгу исполнил мечту мальчика из Владимирской области полетать на военном вертолете
Стало известно о состоянии избитого в Москве фигуриста Соловьева
Видео
Безопасность россиян превыше всего: как ровно 31 год назад создавался Корпус спасателей при участии Сергея Шойгу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.