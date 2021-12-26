Электронные паспорта планируют выдавать в РФ с января 2023 года

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что в стране планируют выдавать электронные паспорта с января 2023 года. Она подчеркнула, что число выдаваемых паспортов напрямую зависит от желания граждан их получить. Однако на первоначальном этапе, согласно прогнозам, их число составит не менее 100 тысяч.

«В настоящее время в рамках проводимой работы по поэтапному введению паспорта гражданина РФ, оформляемого в виде пластиковой карты, содержащего электронный носитель информации, МВД РФ совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также с заинтересованными государственными органами, иными органами и организациями прорабатываются детальные требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. Планируемый срок начала выдачи электронных паспортов - январь 2023 года», - сказала она в эфире радио «Милицейская волна».

По словам начальника главка, паспорта будут выдаваться с 14 лет на добровольной основе, причем приоритетного порядка получения документа не предусмотрено. Казакова отметила, что россияне проявляют интерес к новому виду удостоверения личности, так как об этом свидетельствуют обращения, в котором граждане просят сообщить, когда начнется выдача электронных паспортов. Документ с электронным носителем информации с юридической точки зрения будет иметь такой же статус, как и действующий сейчас бумажный паспорт, сказала она.

Ранее сообщалось, что в России в 2023 году все рецепты будут выдавать в электронной форме. Это исключит многократный отпуск лекарства по одному и тому же рецепту, к тому же подделать документ будет невозможно.

