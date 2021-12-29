Грандиозная арена для ЦСКА: каким будет новый дом баскетболистов от Минобороны и «Норникеля»

Площадь уникального спорткомплекса составит 58 тысяч квадратных метров. Самый титулованный российский баскетбольный клуб ПБК ЦСКА займет около половины площадки, во второй части здания разместятся другие виды спорта.
В Москве построят уникальный спорткомплекс, где появится единственный в столице баскетбольный центр, который будет отвечать международным требованиям проведения матчей. Соглашение о постройке арены подписали Минобороны РФ и компания «Норникель». Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу отметил, что последний раз такие крупные спортивные объекты строились к Олимпиаде-80.
Баскетбольный ЦСКА - бренд первой величины не только в России, это один из самых титулованных клубов Европы, восьмикратный победитель Евролиги и обладатель Кубка чемпионов континента. Золото советского, а затем и российского первенства армейцы за всю историю брали 51 раз. Теперь стало известно, когда болельщики Центрального спортивного клуба армии вновь смогут прийти на родную арену. Дворец спорта для армейской команды построят до конца 2024 года.
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