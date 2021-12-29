Армия Грандиозная арена для ЦСКА: каким будет новый дом баскетболистов от Минобороны и «Норникеля» Светлана Иванова Константин Худолеев Площадь уникального спорткомплекса составит 58 тысяч квадратных метров. Самый титулованный российский баскетбольный клуб ПБК ЦСКА займет около половины площадки, во второй части здания разместятся другие виды спорта. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Москве построят уникальный спорткомплекс, где появится единственный в столице баскетбольный центр, который будет отвечать международным требованиям проведения матчей. Соглашение о постройке арены подписали Минобороны РФ и компания «Норникель». Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу отметил, что последний раз такие крупные спортивные объекты строились к Олимпиаде-80. Баскетбольный ЦСКА - бренд первой величины не только в России, это один из самых титулованных клубов Европы, восьмикратный победитель Евролиги и обладатель Кубка чемпионов континента. Золото советского, а затем и российского первенства армейцы за всю историю брали 51 раз. Теперь стало известно, когда болельщики Центрального спортивного клуба армии вновь смогут прийти на родную арену. Дворец спорта для армейской команды построят до конца 2024 года. © ТРК «Звезда» Церемония подписания документов прошла в Национальном центре управления обороной. Свои подписи на соглашении поставили Сергей Шойгу и президент «Норильского никеля» Владимир Потанин. Металлургический комбинат - владелец и главный спонсор профессионального баскетбольного клуба. «Владимир Владимирович, сегодня Министерством обороны и "Норильским никелем" подписывается очень важное соглашение, важное не только для Вооруженных сил, Минобороны, важное не только для страны, но и Москвы и страны, в целом для нашего российского спорта. В целом появление крупнейшего в Европе спортивного комплекса вместимостью больше пяти тысяч, я имею в виду по зрительским местам, площадью более 58 тысяч квадратных метров. Давно, пожалуй, с Олимпийских игр 1980 года, страна не знала таких строек и таких объектов», - заявил в ходе церемонии подписания документов Шойгу. В этом сезоне баскетбольный ЦСКА вновь сражается за победу во всех турнирах, в которых принимает участие, но домашних матчей, в привычном смысле этого слова, не проводит, приглашая болельщиков во Дворцы спорта на Ходынском поле и в Крылатском. В июне 2021 года баскетбольный клуб провел последнюю игру под сводами легендарной арены универсального спортивного комплекса ЦСКА. Трогательное прощание совпало с завоеванием очередного золота чемпионата. Паркет во дворце, построенном к Олимпиаде-80, распилили на сувениры. Они ценятся в фанатской среде на вес драгоценного металла. © Архив ПБК ЦСКА Площадь новой арены составит 58 тысяч квадратных метров, баскетбольная команда будет занимать около половины. Во второй части здания разместятся другие виды спорта. «Обретение своего дома ПБК ЦСКА, которого ведете, курируете и всячески поддерживаете... что важно и для имиджа ЦСКА, и для бренда, который давно и основательно завоевал многие и многие площадки, в спортивном мире я имею в виду, и теннис, и футбол, и хоккей, и фехтование, и гимнастика, и многие-многие другие, поэтому в этом комплексе помимо баскетбольного центра будет размещаться много других центров по разным видам спорта, там и единоборства, и борьба, и бассейн, и гимнастика, ну и, конечно, это будет продолжением того, что когда-то на базе ЦСКА было построено, в том числе к ОИ-80... То есть мы делаем такой следующий шаг, поэтому очень хорошее начинание, дело, вложение со стороны компании «Норильский никель», и мы за это признательны и вам, и компании», - сказал министр обороны. Новый Дворец спорта, возводимый на привычном месте на Ленинградском шоссе, должен стать удобнее своего исторического предшественника. «Это важно, чтобы у армейских спортсменов было ощущение, что они представляют не только страну и клуб, но и Минобороны, и являются частью этого процесса, многие ветераны, с которыми мы с вами дружим, очень ценят, мы с вами знаем, очень важно», - подчеркнул Владимир Потанин. Прежнее здание, которое построили более 40 лет назад, было передовым на тот момент. «Я завидую искренне, слюни текут, вспоминая свои раздевалки, в которых я играл... Это небо и земля, и таких раздевалок даже в НБА не видел, и восстановительные мероприятия для игроков, и медицинские штучки-дрючки, и тренажерный зал... Конечно же все это надо в лучшем виде по новой сделать, в современном виде, и, еще раз повторюсь, я этому очень рад», - поделился впечатлениями от новости о грядущем строительстве новой арены советский и российский баскетболист, олимпийский чемпион Сергей Тараканов. © Архив ПБК ЦСКА При строительстве арены предстоит подумать не только о комфорте спортсменов, но и зрителей. Пожелания болельщиков будут учтены. «Конечно, зрителям хочется комфортную арену с удобной парковкой, мягкими креслами и возможностью провести время с семьей, имея возможность поужинать и совместить поход на баскетбол с таким времяпрепровождением с семьей и друзьями», - рассказал о запросах зрителей исполнительный директор Российской федерации баскетбола, чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Кириленко. Универсальный спортивный комплекс ЦСКА на Ленинградке носил имя прославленного тренера Александра Гомельского, под руководством которого сборная СССР по баскетболу выиграла Олимпиаду 1988 года. Но за десятилетия технология организации спортивных событий во всем мире сделала несколько шагов вперед. Новая арена станет единственным баскетбольным залом в Москве, отвечающим всем требованиям Международной федерации баскетбола. «Естественно, проводить матчи Евролиги в УСК ЦСКА уже было невозможно, ЦСКА арендовал для этих матчей «Мегаспорт», это большие деньги, поэтому своя арена важно, чтобы географически была удобно размещена, это очень важно», - считает спортивный комментатор, четырехкратный чемпион СССР по баскетболу, сын легендарного тренера Владимир Гомельский. По его словам, новая арена поспособствует популяризации баскетбола. Дворец спорта станет и одним из самых ярких спортивных сооружений в Москве. Мультимедийная система позволит отображать информацию в фойе и на фасадах здания. Одним только спортом проводимые на арене мероприятия не ограничатся. Здесь планируют играть концерты, а трибуны получат возможность для трансформации, чтобы принимать соревнования не только по баскетболу, но и по другим видам спорта. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика