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«Это будет прорыв»: Гомельский оценил идею строительства в Москве нового спорткомплекса ЦСКА

Ян Брацкий
17:39 28.12.2021
Строительство баскетбольной арены должно завершиться к концу 2024 года, соответствующее соглашение подписали Минобороны РФ и компания «Норникель».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Markus Spiske, Pexels
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Строительство нового спортивного комплекса ЦСКА с баскетбольной ареной в Москве станет настоящим прорывом для этого вида спорта. Такого мнения придерживается российский телекомментатор и журналист Владимир Гомельский. В беседе со «Звездой» он рассказал, почему столица остро нуждается в подобной арене.

«Специализированные арены для футбола в Москве есть, их несколько, арены для хоккея в Москве тоже есть - их три. А площадки для баскетбола нет. Универсальная "ВТБ Арена" хорошая, но поскольку у "Динамо" нет баскетбольного клуба, то на ней играют в хоккей. А специализированная арена, которую не надо будет делить с хоккеем и с фигурным катанием, будет прорывом», - сказал Гомельский.

Строительство специализированной площадки обязательно повлияет на популяризацию баскетбола, добавил телекомментатор.

«Большое количество мест позволит владельцу снизить цены на билеты. Создание детской школы, при выгодном географическом расположении, увеличит количество занимающихся этим видом спорта. Это очень важно. У нас климат не позволяет развивать баскетбол на улице, а здесь можно предусмотреть многие вещи. Я рад, что решение состоялось», - добавил Гомельский.

Говоря о строительстве арены, он упомянул некоторые обязательные требования, которые должны быть соблюдены застройщиком.

«Требования к современной арене для баскетбола давно сформулированы. Это должна быть арена, которая вмещает не менее 10 тысяч зрителей, с просторной парковой. Должно быть предусмотрено два тренировочных зала для команды и для детской академии. Ну и спортивные залы для ОФП, где можно покачаться. Ну и медицинский центр должен быть. Необходим еще офисный центр для менеджмента», - заключил телекомментатор.

Ранее стало известно, что Минобороны России и «Норникель» подписали соглашение о постройке баскетбольной арены для ЦСКА к концу 2024 года. Со стороны МО РФ подписантом выступил Сергей Шойгу, а от «Норникеля» - президент компании Владимир Потанин. Уникальный спорткомплекс с баскетбольным центром станет домашней ареной профессионального баскетбольного клуба ЦСКА. Площадь нового сооружения превысит 58 тысяч квадратных метров. Около половины ее займет баскетбольная арена, оставшуюся часть заполнят объекты для нужд ЦСКА.

Строительство завершат в конце 2024 года. Как заметил Шойгу, последний раз такие крупные спортивные объекты строились к Олимпиаде 1980 года в Москве. Будущая арена станет единственным в Москве специализированным баскетбольным центром. Он будет отвечать требованиям проведения матчей Международной федерации баскетбола. В спорткомплекс войдут также плавательный бассейн, батутно-акробатический зал, залы спортивной гимнастики и единоборств. К строительству комплекса проработают и вопросы развития улично-дорожной сети. Будут учтены как существующие, так и прогнозируемые транспортный и пешеходный потоки. В том числе в периоды пиковых нагрузок, связанных с проведением соревнований. 

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