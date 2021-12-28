«Важно для клуба, необходимо для Москвы»: Станислав Еремин оценил подписание соглашения о строительстве новой арены ЦСКА

Строительство баскетбольной арены ЦСКА необходимо не только для клуба, но и для Москвы. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал советский баскетболист, заслуженный тренер России, полковник Российской армии в отставке Станислав Еремин.

«Дело в том, что, когда прошла информация, что будут рушить Универсальный спортивный зал, построенный еще к Олимпиаде (1980 года. - Прим. ред.), это было печально и грустно. Как будто лишили дома. Баскетбольный ЦСКА не может остаться без своего дома. И если этот вопрос будет решен и у баскетбольного клуба будет свой дом, я считаю, что это очень здорово. А для Москвы это просто необходимо», - сказал знаменитый спортсмен.

Еремин добавил, что сейчас баскетбольному ЦСКА приходится все время играть в гостях, а появление собственной спортивной арены, по мнению заслуженного тренера, в будущем окажет баскетболистам помощь в матчах.

«Играть-то приходится по другим залам, все время быть в гостях. Своя площадка она и называется своя, что она помогает. Свои стены помогают», - подчеркнул Станислав Еремин.

Во вторник, 28 декабря, Министерство обороны России и «Норникель» подписали соглашение о постройке баскетбольной арены для ЦСКА к концу 2024 года. Со стороны МО РФ подписантом выступил глава ведомства Сергей Шойгу, а от «Норникеля» - президент компании Владимир Потанин.