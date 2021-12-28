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Шойгу подписал соглашение с «Норникелем» о строительстве спорткомплекса для ЦСКА в Москве

16:40 28.12.2021
Строительство завершат в конце 2024 года. Как заметил Шойгу, последний раз такие крупные спортивные объекты строились к Олимпиаде 1980 года в Москве. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министерство обороны России и «Норникель» подписали соглашение о постройке баскетбольной арены для ЦСКА к концу 2024 года. Со стороны МО РФ подписантом выступил Сергей Шойгу, а от «Норникеля» - президент компании Владимир Потанин.

«Подписывается очень важное соглашение не только для Вооруженных сил и Министерства обороны, но и важное для Москвы и страны и в целом для нашего российского спорта», - сказал Шойгу.

Уникальный спорткомплекс с баскетбольным центром станет домашней ареной профессионального баскетбольного клуба ЦСКА. Площадь нового сооружения превысит 58 тысяч квадратных метров. Около половины ее займет баскетбольная арена, оставшуюся часть заполнят объекты для нужд ЦСКА.

Строительство завершат в конце 2024 года. Как заметил Шойгу, последний раз такие крупные спортивные объекты строились к Олимпиаде 1980 года в Москве. 

Будущая арена станет единственным в Москве специализированным баскетбольным центром. Он будет отвечать требованиям проведения матчей Международной федерации баскетбола. Там смогут присутствовать 5 000 зрителей. Будет возможна трансформация трибун для проведения международных соревнований не только по баскетболу, но и по другим видам спорта. Можно будет проводить и концерты с развлекательными мероприятиями. Мультимедийная система позволит транслировать происходящее в фойе и на фасады здания. 

В спорткомплекс войдут также плавательный бассейн, батутно-акробатический зал, залы спортивной гимнастики и единоборств. К строительству комплекса проработают и вопросы развития улично-дорожной сети. Будут учтены как существующие, так и прогнозируемые транспортный и пешеходный потоки. В том числе в периоды пиковых нагрузок, связанных с проведением соревнований. 

«Для компании «Норникель» поддержка спорта высоких достижений - важная составляющая нашей деятельности. Мы знаем, что армейский спорт - это бренд, это гордость нашего спорта и нашей страны, и поэтому мы всегда очень бережно относились к этому», - сказал Потанин на церемонии подписания.

Он заметил, что его компания взаимодействует с Минобороны не только в спорте. Так, по словам Потанина, в «Норникеле» с большим душевным подъемом восприняли строительство Главного храма ВС РФ. Также он выразил благодарность оборонному ведомству за помощь в реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в Норильске. Она проходила без его закрытия. 

Ранее сообщалось, что Шойгу исполнил мечту мальчика из Владимирской области полетать на военном вертолете.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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