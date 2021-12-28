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Итоги года для Вооруженных сил: о чем говорил Шойгу на селекторном совещании

Константин Исаев
18:21 28.12.2021
Российская армия и флот более чем на 70% вооружены самыми передовыми образцами техники и оружия. Об этом на итоговом селекторном совещании МО рассказал Сергей Шойгу. При этом в масштабном обновлении он отметил ключевую роль ОПК.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Уходящий год для нашей армии, безусловно, выдался ярким и насыщенным. В него вместились и масштабные плановые учения, и внезапные проверки боеготовности, и миротворческие операции, и помощь гражданскому населению.

Вспоминая события конца прошлого года, конечно, отдельно выделяется острая фаза конфликта в Нагорном Карабахе. Боевые столкновения с каждым днем все больше грозили перерасти в полномасштабную войну, если бы не личное вмешательство президента России и наших миротворцев.

Оперативная переброска наших миротворцев в Закавказье в очередной раз доказала, насколько мобильны сегодня наши подразделения. Это достигается ежедневной боевой подготовкой, но и в том числе тем, что вооружение нашей армии с каждым годом выходит на качественно новый уровень.

Оборонно-промышленный комплекс обеспечивает войска самыми современными образцами оружия и техники - от передовых ракетных комплексов до самолетов и спутников связи. Только атомных подводных лодок разного класса в этом году наш флот получил сразу три - это подлодки «Казань», «Князь Олег» и «Новосибирск». Обновляется весь спектр вооружения нашей армии.

«Хотел бы поблагодарить в первую очередь нашу промышленность, которая позволила нам выйти на уровень современности по всем видам вооружения, на достаточно высокие уровни. Если говорить в целом, это более 71%. Уровень современности, исправность у нас на очень высоком уровне, сегодня мы, пожалуй, находимся на первом месте, ну как минимум на лидирующих позициях среди Вооруженных сил всех стран», - отметил Шойгу.

Еще один несомненный успех уходящего года - военное строительство. Здесь и плановый ввод нового жилья для личного состава во всех военных округах, и возведение новых причалов для Каспийской флотилии, и новые госпитали, и отдельно огромный вклад инженерных войск в возрождение строительства Байкало-Амурской магистрали - 1 500 военнослужащих строят почти два десятка объектов на участке в 340 километров этой стратегической дороги. Уже восстановлено 100 километров притрассовых автодорог и 15 автомобильных мостов. В целом же количество возведенных в этом году военных объектов исчисляется тысячами.

Стоит отметить заслуги военных медиков. Благодаря им удалось избежать не только массовой эпидемии коронавируса в войсках. Как и в прошлом году, военные врачи трудятся в самых сложных регионах и России, и других стран.

И, конечно, уже сегодня есть подробный план задач на будущий, 2022 год, который поставил перед армией президент России. Подробно их обсудить предстоит уже на ближайшем январском селекторе в Министерстве обороны. С завтрашнего дня в войсках начинаются выходные для тех, кто не на посту.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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