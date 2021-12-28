Шойгу рассказал о работе российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе выполнили сложные задачи по разведению враждующих сторон. Сейчас миротворческий контингент решает в регионе плановые профильные задачи, уточнил министр на селекторном совещании в Минобороны.

«Введением наших миротворческих сил мы сумели успокоить ситуацию там и дальше идут шаги по выполнению плановой работы. Теперь ее можно уже назвать плановой. Постепенно жизнь возвращается в этот регион», - сказал Шойгу.

По его словам, «в этом огромная заслуга всех тех, кто занимался оказанием медицинской помощи, гуманитарной помощи».



Кроме того, Сергей Шойгу выразил благодарность командирам, военнослужащим, сержантскому составу, которые несут службу в Нагорном Карабахе, Сирии и других российских базах за рубежом.

«Все, что было, скажем, год назад, в Карабахе, когда была крайне тяжелая ситуация, усилиями нашего Верховного главнокомандующего, который вел эти переговоры, эту работу фактически в круглосуточном режиме, преодолено», - также отметил глава МО РФ.

Кроме этого, в ходе селекторного совещания Шойгу заявил, что ОПК помог ВС России в 2021 году выйти по новому вооружению более чем на 71%. Министр также указал на высокие показатели по части исправности боевой техники в Вооруженных силах нашей страны.