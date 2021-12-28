Шойгу заявил, что ОПК помог ВС РФ в 2021 году выйти по новому вооружению более чем на 71%

Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил оборонно-промышленный комплекс, который в этом году помог обновить вооружение Российской армии.

«Я бы хотел поблагодарить нашу промышленность, которая позволила нам выйти на уровень современности по всем видам вооружения на достаточно высокие показатели. Если говорить в целом, то это больше 71%», - сказал глава военного ведомства сегодня на селектором совещании.

Шойгу также указал на высокие показатели по части исправности боевой техники в Вооруженных силах нашей страны. Кроме того, он заявил, что медицина Минобороны успешно справилась со всеми вызовами COVID-19.

Ранее на расширенном заседании коллегии военного ведомства Шойгу сообщил, что в 2022 году на боевое дежурство РВСН будет поставлено более 20 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов