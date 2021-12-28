Депутата Государственной думы от КПРФ Валерия Рашкина лишили водительских прав на полтора года. Кроме этого, парламентарий должен будет выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Соответствующее решение принял Лысогорский районный суд Саратовской области.

Суд рассмотрел административное дело в отношении Валерия Рашкина. Уточнялось, что депутат нарушил статью 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», передает РИА Новости.

В конце октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области сообщил, что политик был пойман с тушей убитого лося в машине. Рашкина обвинили в незаконной охоте. Позже депутат признался, что застрелил лося, не имея соответствующего разрешения.

В ноябре парламентарий был лишен депутатской неприкосновенности. Позже Басманный суд запретил Валерию Рашкину покидать дом в период с 23.00 до 07.00 без письменного разрешения следователя, общаться без разрешения со свидетелями по уголовному делу, использовать средства связи и пользоваться Интернетом. Мера пресечения действительна до 13 февраля 2022 года.

Кроме того, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил в отношении Рашкина уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»). По данной статье депутату может грозить штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.