Рашкин рассказал, почему не признает вину по делу о незаконной охоте

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин намерен обжаловать решение об избрании ему меры пресечения в части возможности пользоваться средствами связи и интернетом. Об этом он заявил после заседания в Басманном суде Москвы.

Суд ранее запретил депутату выполнять ряд действий, среди которых выход из дома в период с 23.00 до 7.00, общение со свидетелями по уголовному делу, использование средств связи, интернета и другие.

Рашкин отметил, что обвинение в незаконной охоте он не признает.

«Обвинение я не признаю, потому что я глубоко убежден, что охотился законно, что разрешение было у приглашающей стороны. Все разрешительные документы. Я вполне был убежден, что охота законна», - сказал он журналистам.

Народный избранник собирается обжаловать решение суда в части возможности исполнять обязанности депутата Госдумы, то есть запрет на звонки по телефону и использование интернета.

«У меня есть законы, их 25 в повестке дня Государственной думы, я их автор. И вот, в принципе, 27 законов эти - уже первоочередные. У меня 407 писем на исполнение, они имеют свои сроки. В соответствии с обязанностями депутата Государственной думы я их должен отрабатывать», - пояснил Рашкин.

В конце октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. В декабре председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил в отношении депутата уголовное дело. По статье о незаконной охоте депутату может грозить штраф в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Рашкина также лишили депутатской неприкосновенности.