Около двух тысяч жителей Абхазии обратились за помощью к военным медикам в госпитале МО РФ в Сухуме

С августа текущего года около двух тысяч жителей Республики Абхазия обратились за медицинской помощью к военным медикам мобильного многопрофильного госпиталя МО РФ, развернутого в Сухуме. Персонал военного госпиталя на 100 процентов состоит из специалистов Южного военного округа (ЮВО).

Амбулаторное лечение прошли 1058 человек, госпитализированы в отделение анестезиологии-реанимации 95 граждан. Вылечены от новой коронавирусной инфекции 535 человек. Пациенты прошли необходимый курс лечения, после которого повторные лабораторные комплексные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. Пациенты получили дальнейшие рекомендации от лечащих врачей.

Также за отчетный период в мобильных лабораториях полевого госпиталя проведено более 10,5 тысяч различных лабораторно-диагностических исследований, в их числе свыше 4 тысяч ПЦР-тестов и более 1,5 тысяч обзорных рентгенограмм грудной клетки.

В настоящее время на лечении в стационаре находятся более 60 человек, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, проводится комплекс лечебно-профилактических мероприятий.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, рассчитан на 100 койко-мест, возможно дооборудование еще 50 койко-мест.

Для приема пациентов в госпитале подготовлены приемо-сортировочное, санитарно-эпидемиологическое, госпитальное и инфекционное отделения, а также отделения анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб.

В распоряжении военных врачей самое современное медицинское оборудование - аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

Шестьдесят четыре койко-места госпиталя оснащены оборудованием для подачи кислорода, из них 13 коек - с аппаратами искусственной вентиляции легких. Беспрерывное обеспечение госпиталя кислородом осуществляет российская военная база ЮВО, расположенная в Гудауте. В среднем за сутки при полной загрузке расходуется около 100 кислородных баллонов.

С 18 августа 2021 года более 100 медиков госпиталя в круглосуточном режиме ведут прием пациентов и проводят лечебно-диагностические мероприятия, а также ПЦР-диагностику анализов, доставляемых из городских лабораторий Абхазии.

По просьбе руководства Республики Абхазия, в соответствии с решением министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, 18 августа 2021 года в городе Сухум силами войск ЮВО был развернут мобильный многопрофильный госпиталь в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в закавказской республике.

Ранее, в период с октября 2020 года по март 2021 года, военные врачи медицинского отряда ЮВО уже выполняли задачи по оказанию помощи населению Абхазии. За время работы медики оказали помощь почти четырем тысячам жителям республики.

Материал подготовили: Николай Баранов, Роман Захаров