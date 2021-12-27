Московские власти рассказали, когда примут решение по ситуации с «омикроном»

Московские власти внимательно следят за ситуацией с распространением штамма корнавируса «омикрон» в Европе. В ближайшие месяц-полтора власти столицы примут решение по реагированию на него. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Надо четко понимать, что появился новый штамм, что он на сегодняшний день достаточно агрессивно ведет себя в Европе. Мы очень внимательно следим за тем, как растет заболеваемость в Англии, во Франции, в Дании, в Норвегии», - подчеркнула Ракова в интервью РИА Новости.

По ее словам, московские власти зафиксировали, что последние две недели в Европе наблюдается« просто не арифметический, а геометрический рост заболеваемости».

Анастасия Ракова также заявила о необходимости подготовки к возможному приходу «омикрона» в Россию.

«В зависимости от тех цифр и его поведения, которые мы увидим, я думаю, в ближайшие месяц-полтора будем принимать решения», - добавила заммэра.

Несколькими днями ранее директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что «омикрон» распространяется почти в три раза быстрее предыдущего штамма коронавируса «дельта». Эксперт выразил надежду, что при инфицировании «омикроном» болезнь может протекать менее тяжело, однако подчеркнул, что сейчас говорить об этом преждевременно.

Ранее Анастасия Ракова рассказала, что заболеваемость коронавирусом в Москве на прошлой неделе снизилась на 15%. Кроме того, она назвала ситуацию с COVID-19 в столице стабильной и благополучной. По словам Раковой, за первые четыре дня прошедшей недели заражаемость в столице снизилась еще на 15%.

Кроме того, заммэра подчеркнула, что в Москве не планируется вводить новые ограничения из-за коронавирусной инфекции перед новогодними праздниками. Она подчеркнула, что сейчас нет необходимости вводить нерабочие дни