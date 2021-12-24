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Ракова назвала стабильной и благоприятной ситуацию с COVID-19 в Москве

Елизавета Потейчук
07:41 24.12.2021
Анастасия Ракова отметила, что последние 7-8 недель пандемии в столице наблюдается снижение заболеваемости COVID-19.
Ракова назвала стабильной и благоприятной ситуацию с COVID-19 в Москве
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Заболеваемость коронавирусом в Москве на этой неделе снизилась на 15%. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Кроме того, она назвала ситуацию с COVID-19 в столице стабильной и благополучной. По словам Раковой, за первые четыре дня текущей недели заражаемость снизилась еще на 15%.

«На сегодняшний день ситуация в городе стабильная и благоприятная. С момента предыдущего пика и связанных с ним ограничений прошло уже достаточно времени, и мы наблюдаем существенное снижение заболеваемости все 7-8 недель», - подчеркнула вице-мэр в беседе с РИА Новости.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова заявила, что в Москве не планируется вводить новые ограничения из-за коронавирусной инфекции перед новогодними праздниками. Она подчеркнула, что сейчас нет необходимости вводить нерабочие дни.

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